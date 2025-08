Lo show è in campo, con la musica e il ricordo di Gigi Riva, ma dalle 20.45 le protagoniste saranno Cagliari e Saint-Étienne. Si affrontano, a quasi 55 anni di distanza dallo storico incontro di Coppa dei Campioni del 16 settembre 1970, nella prima edizione del Trofeo Gigi Riva: un’amichevole dal sapore particolare, nel nome del Mito e con l’Unipol Domus che si sta riempiendo nei settori Curva Nord, Distinti e Tribuna (è rimasta chiusa la Curva Sud). Il calcio d’inizio è stato leggermente posticipato, alle 20.45 anziché alle 20.30.

Nelle formazioni, il Cagliari ritrova Sebastiano Luperto e Yerry Mina. Un piccolo problema fisico nel ritiro di Ponte di Legno aveva sempre tenuto in panchina il primo, mentre il secondo aveva fatto una preparazione personalizzata e non aveva partecipato alle amichevoli in Austria e Germania tornando in anticipo in Sardegna. Dovrebbe essere un 4-3-3 quello di Fabio Pisacane, con Roberto Piccoli al centro dell’attacco supportato da Mattia Felici e Zito Luvumbo. Ancora fuori i nuovi Michael Folorunsho e Luca Mazzitelli, ultimi arrivati, così come gli infortunati Gianluca Gaetano e Nadir Zortea.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Saint Étienne: su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini. Presenti in tribuna – fra i tanti – Gennaro Gattuso e Gianluigi Buffon, commissario tecnico e capo delegazione dell’Italia che stamattina hanno visitato il Crai Sport Center di Assemini, ed è atteso anche il nuovo acquisto Semih Kılıçsoy. Con la famiglia Riva al completo, a partire dalla moglie Gianna Tofanari.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Luvumbo, Piccoli, Felici.

In panchina: Ciocci, Iliev, Pintus, Idrissi, Di Pardo, Vinciguerra, Bolzan, Veroli, Rog, Liteta, Cavuoti, Borrelli.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Saint-Étienne (4-2-3-1): Larsonneur; Bernauer, Lamba, Nadé, Traoré; Jaber, Tardieu; Boakye, Moueffek, Cardona; Duffus.

In panchina: Maubleu, Appiah, Old, Miladinović, El Jamali, Gadegbeku, Owusu.

Allenatore: Eirik Horneland.

