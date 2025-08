Il grande protagonista delle amichevoli estive del Cagliari è Michel Adopo. Ancora un gol, dopo quello al Galatasaray, per decidere il primo Trofeo Gigi Riva nell’amichevole col Saint-Étienne. «Sono contentissimo: l’anno scorso ho avuto l’opportunità di poter dimostrare e aiutare la squadra in Serie A, quest’anno cerco di fare di più come equilibrio e come possibilità di decidere le partite per arrivare alla vittoria», il suo commento sull’essere “diventato” prolifico.

Col nuovo allenatore Pisacane, Adopo sta facendo qualcosa di diverso. «Mi chiede di essere un po’ più alto, così faccio meno strada per arrivare su eventuali cross», spiega. Inevitabile un riferimento al mercato: «Non do attenzione a quello che succede fuori, perché cerco di concentrarmi sulla stagione. Sono a Cagliari e sono contentissimo, mi ha dato un’opportunità vera e sono contento di essere qua».

Un mese e mezzo fa il Cagliari lo ha riscattato per quattro milioni di euro. «Ero in vacanza, aspettavo la decisione perché i due club stavano parlando insieme: quando il mio procuratore me l’ha detto ero contento, perché questa è una società che ha puntato su di me. Sono ed ero contentissimo», il suo racconto sul passaggio a titolo definitivo. E chissà che prima o poi non arrivi la convocazione in nazionale con la Francia: «Sì, ci penso. Ma ho anche la nazionalità ivoriana e senegalese, spero che qualcuno mi convochi».

Ora Adopo guarda avanti e spera che sia la stagione della consacrazione: «Pisacane fa tante riunioni private per cercare di migliorare i dettagli. A me piace tantissimo: è un qualcosa che a me serve molto, per sapere in campo cosa devo fare».

