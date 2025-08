A quasi 55 anni Cagliari e Saint-Étienne tornano ad affrontarsi, per la prima edizione del Trofeo Gigi Riva: a fine primo tempo è 1-0, con un gran gol di Adopo. Nel prepartita, dopo lo show, il ricordo di Gattuso e Buffon.

Prima occasione in mischia per Adopo, al 5’, ma il suo tentativo è murato. Al 10’, sempre da angolo, di testa va Lamba e blocca Caprile. Per il Saint-Étienne subito un cambio, al 12’ Bernauer si fa male (coscia destra) e Nade prende il suo posto. Proprio dopo la sostituzione il gioco si ferma per un minuto, in cui tutto lo stadio (giocatori inclusi) applaude il Mito mentre la Curva Nord canta «C’è solo un Gigi Riva».

Il Cagliari passa in vantaggio al 20’: cross da destra per Deiola che non ci arriva, il rimpallo su Nadé manda il pallone appena fuori area dove Adopo – con tanto spazio a disposizione – piazza un morbidissimo sinistro all’incrocio. Splendido gol del centrocampista, già a segno col Galatasaray dieci giorni fa. Risposta francese al 26’, con angolo sul secondo palo e destro al volo di Boakye largo.

Vicino al raddoppio Piccoli al 35’, lanciato in profondità sul centro-destra calcia sul primo palo e Larsonneur si oppone. Lo stesso centravanti resta a terra al 41’, dopo un contrasto fortuito, toccandosi la parte posteriore della schiena. Quando si riprende a giocare Caprile nega l’1-1 a un destro a incrociare di Cardona. Quasi immediata la replica del Cagliari: Luvumbo per Deiola, destro alzato in angolo. Si va al riposo senza recupero.

