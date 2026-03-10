Una macchina che viaggiava come un un missile, sulla Sassari-Alghero a 211 km all'ora.

Gli agenti della polizia stradale, impegnati nei controlli con il Telelaser, hanno intimato l’alt al conducente che, invece, ha proseguito la sua corsa ed è stato bloccato alcuni chilometri più avanti.

Gli agenti hanno poi appurato che l’uomo non solo aveva infranto – e non di poco – i limiti di velocità, ma viaggiava anche senza assicurazione.

Al conducente sono state quindi contestate le violazioni previste dal Codice della strada per l'eccesso di velocità di oltre 60 km/h rispetto al limite consentito e la circolazione senza assicurazione. Per le due violazioni è scattata la sospensione della patente con contestuale sequestro del veicolo.

