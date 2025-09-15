Il Cagliari prosegue la serie di rinnovi dei suoi giovani, protagonisti nella scorsa stagione con la Primavera che ha vinto la Coppa Italia e ora parte integrante della prima squadra. Il centrocampista Joseph Liteta, classe 2006, ha firmato il prolungamento del contratto sino al 30 giugno 2030: segue Nicola Pintus, che la settimana scorsa aveva raggiunto l'accordo fino al 2029.

Liteta, classe 2006, nella recente sosta per le nazionali ha ricevuto la convocazione maggiore dello Zambia. È arrivato in rossoblù un anno fa dall'Atletico Lusaka, formazione locale, e ha giocato 33 partite con 1 gol e 1 assist nella Primavera di Pisacane, che l'ha voluto aggregare con sé alla prima squadra. Resta comunque a disposizione dell'Under-20 del Cagliari, ora allenata da Francesco Pisano, con cui ha già disputato tutte e 4 le partite del Campionato Primavera 1 e la finale di Supercoppa Primavera.

Contro il Parma, avantieri, per la prima volta è stato convocato in prima squadra ed è andato in panchina. Col Cagliari, con cui ha svolto il ritiro precampionato, Liteta veste la maglia numero 27. «Continuerà così il proprio percorso di crescita, lavorando stabilmente con la prima squadra e restando al tempo stesso a disposizione dell’Under-20», segnala la società rossoblù.

Il Cagliari Calcio ha inoltre raggiunto l’accordo per il primo contratto da professionista coi calciatori Andrea Cogoni e Nicola Grandu, entrambi classe 2006 e protagonisti con l’Under-20 rossoblù di cui sono rispettivamente capitano e vice. Entrambi hanno firmato sino al 30 giugno 2027, con opzione a favore del club per una (Cogoni) e due ulteriori stagioni (Grandu).

