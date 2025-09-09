Nicola Pintus si lega per altri cinque anni al Cagliari, firmando con il club rossoblù un contratto fino al 30 giugno 2029.

Nato a Cagliari nel 2005, il difensore conosce solo la maglia rossoblù, che ha indossato facendo tutta la trafila dall’attività di base fino al settore giovanile. Punto di riferimento dell’under 20, con cui ha totalizzato 68 presenze e vinto la storica Coppa Italia lo scorso aprile contro il Milan, ha anche esordito in Serie A come subentrato contro il Venezia.

«Capacità di lettura, sviluppo fisico e atletico proprio di un giovane che si affaccia al professionismo, un lavoro quotidiano insieme agli staff tecnici del vivaio e della Prima squadra che hanno avuto come indimenticabile ed emozionante step quello dell’esordio in Serie A, avvenuto il 18 maggio scorso in Cagliari-Venezia (3-0)», si legge in una nota del club.

«Per ogni calciatore è qualcosa di straordinario, per chi come me è figlio di Cagliari esordire in Serie A in rossoblù è qualcosa di magico, forse era troppo persino sognarlo», diceva Pintus a caldo dopo l’esordio alla Domus.

La società lo descrive così: «Destro naturale, si distingue per fisicità e senso della posizione, caratteristiche in evoluzione che hanno convinto il Club e la nuova guida tecnica della Prima squadra a investire ancora sul futuro. Identità rossoblù, passione e orgoglio di rappresentare i colori della propria città: Nicola Pintus incarna i valori del Club e l’attaccamento di chi è nato e cresciuto con l’ambizione di vestire la maglia del Cagliari».

(Unioneonline)

