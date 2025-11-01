Il Cagliari recupera solo uno dei numerosi indisponibili: il portiere Boris Radunović. Smaltito un problema al polpaccio, l'estremo difensore serbo si è allenato in gruppo questo pomeriggio e potrebbe dunque essere convocato per Lazio-Cagliari di lunedì sera. Si era infortunato il 23 luglio, nei primissimi minuti dell'amichevole giocata in Austria contro il Galatasaray, e il suo recupero è durato molto più a lungo del previsto.

Lavori personalizzati per Alessandro Deiola, Nicola Pintus e Marko Rog, che salteranno la trasferta dell'Olimpico. Con loro, oltre ad Andrea Belotti, anche Adam Obert fermato dal Giudice Sportivo per squalifica. Il resto del gruppo del Cagliari oggi ha svolto lavori di attivazione, seguiti poi da giochi di posizione e da un lavoro tattico svolto in funzione della partita.

Domani rifinitura mattutina. Alle 12.30 la conferenza stampa di Fabio Pisacane dal Crai Sport Center, quindi a seguire la partenza per Roma dove il Cagliari giocherà lunedì alle 20.45 per chiudere la decima giornata di Serie A.

