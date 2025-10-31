Subito di nuovo in campo il Cagliari, che all’indomani della sconfitta per 1-2 contro il Sassuolo ha ripreso gli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini. Una seduta mattutina per iniziare la preparazione in vista della Lazio, col posticipo della decima giornata lunedì alle 20.45 all’Olimpico (arbitra Juan Luca Sacchi, sezione di Macerata).

In quattro a parte: Alessandro Deiola, Nicola Pintus, Boris Radunović e Marko Rog. Sono cinque gli infortunati contando anche Andrea Belotti, mentre Yerry Mina è recuperato anche se ieri è rimasto in panchina. Ma per Lazio-Cagliari non ci sarà nemmeno Adam Obert, squalificato dal Giudice Sportivo perché ammonito ieri sotto diffida.

Due i gruppi di lavoro oggi per il Cagliari: i calciatori più impiegati nella gara di ieri hanno svolto una seduta di defaticante in palestra. Per gli altri lo staff ha previsto, dopo l’attivazione, delle esercitazioni tecniche accompagnate da possessi e una partita giocata su campo ridotto. Domani allenamento pomeridiano, poi domenica la rifinitura e la partenza per Roma.

