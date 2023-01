A quasi due mesi dall'ultima volta in campo, il Cagliari ritrova Marco Mancosu. Il centrocampista, fuori dallo scorso 27 novembre (presente nei minuti finali della gara con il Frosinone) per un problema al soleo, da oggi è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto a essere inserito nella lista dei convocati per la sfida di venerdì sera alla Domus contro la Spal, l'ultima squadra prima di ritornare a Cagliari.

Mancosu si è allenato regolarmente, giocando anche la partitella finale, per la soddisfazione di Ranieri. Che contro i ferraresi di De Rossi dovrà ancora rinunciare a Pavoletti. Il capitano anche oggi ha lavorato in personalizzato e non potrà essere presente neanche venerdì. Out anche Viola e Goldaniga, che continuano a lavorare in personalizzato e restano sulla lista dei partenti per questi ultimi giorni di mercato. Assenti anche Deiola (che prosegue il recupero dopo l'intervento alla caviglia) e Di Pardo, bloccato da un nuovo problema agli adduttori.

Domani nuovo allenamento al mattino e, subito dopo, Ranieri presenterà, con due giorni d'anticipo, la gara con la Spal.

