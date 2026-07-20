viabilità
20 luglio 2026 alle 12:55aggiornato il 20 luglio 2026 alle 13:05
Cagliari, ennesimo incidente sull’Asse mediano: traffico in tiltAlmeno due le auto coinvolte. Lo scontro all’altezza dello svincolo per Genneruxi in direzione Sestu
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Traffico bloccato sull’Asse mediano all’altezza dello svincolo per Genneruxi in direzione Sestu a causa di un incidente.
Coinvolte almeno due auto che, in seguito allo scontro, hanno occupato entrambe le corsie della carreggiata.
Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi e soprattutto per gestire la viabilità con gli automobilisti costretti a fare inversione e cercare strade alternative.
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