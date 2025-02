È cominciata oggi la marcia d’avvicinamento del Cagliari alla partita di domenica col Parma (ore 15, da stamattina via alla vendita dei biglietti). All’indomani della sconfitta contro la Lazio, l’1-2 di ieri sera alla Domus, i rossoblù sono tornati ad allenarsi al Crai Sport Center di Assemini. L’hanno fatto con un volto nuovo: quello di Florinel Coman, l’attaccante rumeno ufficializzato ieri e proveniente dall’Al-Gharafa in Qatar (per lui prestito secco sino a fine stagione). Dopo aver conosciuto i compagni, e visto da vicino il riscaldamento prima del match con la Lazio, oggi ha svolto il primo allenamento in gruppo.

L’obiettivo di Coman è una convocazione per lo scontro diretto. Che è lo stesso (ma più difficile da raggiungere) di Zito Luvumbo, fuori dal 14 dicembre per l’ormai noto trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra contro l’Atalanta. Oggi, alla ripresa, per l’angolano sessione di lavori atletici personalizzati. Davide Nicola spera di poterlo avere in gruppo – almeno parzialmente – in settimana e di riaverlo a disposizione per domenica.

La seduta di ripresa del Cagliari ha visto la squadra lavorare in due gruppi, con i calciatori maggiormente impiegati nella partita di ieri sera che hanno svolto degli esercizi di defaticante. Per gli altri esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza in palestra, quindi serie di partite giocate su spazi ridotti e lavoro atletico. Domani allenamento mattutino.

