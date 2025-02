Il Cagliari archivia subito la sconfitta di ieri sera con la Lazio, perché fra cinque giorni c’è subito da tornare in campo per uno scontro salvezza: col Parma. Domenica alle 15, sempre alla Domus nella seconda partita consecutiva in casa, si sfideranno quartultima e terzultima in classifica, distanziate da un punto a favore dei rossoblù. Dalle 10 di stamattina è aperta la vendita dei biglietti per il prossimo match, fondamentale per l’obiettivo della squadra di Davide Nicola.

Come prezzi 60 euro in Distinti, 90 in Tribuna Blu e 120 in Tribuna Rossa. Ridotto per donne, Over 65 e Under 18 rispettivamente a 40, 60 e 80 euro. A disposizione anche il settore ospiti, stavolta senza limitazioni a differenza della partita con la Lazio, a 30 euro più prevendita fino alle ore 19 di sabato.

Chi si è iscritto alla nuova community del Cagliari, Islanders, potrà acquistare i biglietti per il Parma a un prezzo scontato (fino a esaurimento posti): 40 euro in Distinti e 60 in Tribuna Blu, oppure 25 euro in Distinti e 40 in Tribuna Blu se appartenente a una delle tre categorie che permettono l'acquisto di un tagliando ridotto.

L’acquisto dei biglietti per Cagliari-Parma è possibile su TicketOne online, nelle ricevitorie autorizzate e al Ticket Service di piazza L’Unione Sarda.

