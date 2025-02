Vince in casa il Cagliari Primavera, che stamattina al Crai Sport Center di Assemini ha battuto il Cesena per 1-0. La rete è arrivata dopo appena 5 minuti di gioco, grazie al rigore procurato da Grandu e trasformato in gol da Sulev.

Una buona prestazione ha consentito ai rossoblù di guadagnare i tre punti. Al termine della gara il tecnico Fabio Pisacane ha commentato così la gara: «Questa è una vittoria importante, più di quanto possa sembrare. Non era semplice, venivamo da tante energie spese nei giorni scorsi, ma abbiamo avuto la mentalità giusta».

Un successo di peso giunto, come ricordato dal mister dei sardi, dopo la conquista della semifinale in Coppa Italia. E proprio su questo si è soffermato: «Vincere quando sei stanco, vincere quando non sei brillante, significa che hai qualcosa dentro e che sai soffrire. Le squadre che sanno soffrire, alla lunga, arrivano lontano. Io non mi accontento e lo stesso vale per i miei giocatori. Oggi abbiamo portato a casa tre punti preziosi, ma il nostro percorso è ancora lungo».

Il tempo per festeggiare è poco: sabato a Firenze si gioca contro la Fiorentina che, sicuramente, vorrà riscattarsi dalla sconfitta in Coppa Italia. «Questo gruppo sta crescendo, sta capendo cosa significa essere squadra. E questa vittoria, per come è arrivata, dimostra che abbiamo carattere». Ma nel calcio «il passato conta poco, conta quello che fai domani. E noi domani saremo già al lavoro per migliorare ancora. Non possiamo fermarci, non possiamo rilassarci. Testa alla prossima partita, con lo stesso spirito e la stessa determinazione», ha concluso Pisacane.

© Riproduzione riservata