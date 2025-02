Un detto dice "duri a morire". Ed è proprio ciò che ha dimostrato anche oggi il Cagliari Primavera che, con una rovesciata di Vinciguerra al 92', è riuscita a strappare un pareggio per 2-2 a una squadra ostica come la Lazio. Un pari che dà continuità positiva alla vittoria ottenuta settimana scorsa in casa contro il Torino.

Il tecnico Fabio Pisacane è ancora una volta orgoglioso dei suoi ragazzi, che con impegno e dedizione stanno dando sempre grandi prove di forza: «Questa squadra ha dimostrato carattere, personalità e fame. Venire qui, contro una squadra forte come la Lazio, e rimontare due volte dimostra chi siamo. Dimostra che non molliamo mai, che lottiamo fino all’ultimo secondo. Abbiamo affrontato una partita difficile, con momenti in cui avremmo potuto crollare, ma abbiamo reagito da squadra vera. Questo è lo spirito che voglio vedere sempre. Non siamo venuti qui per accontentarci, siamo venuti per giocarcela, per combattere su ogni pallone. Certo, c’è ancora tanto da migliorare. Non possiamo concedere certi gol, dobbiamo essere più cinici in alcune situazioni. Oggi la squadra ha mandato un messaggio forte: noi ci siamo. E chi ci affronta dovrà sudare ogni punto. Ora testa bassa e subito concentrazione sulla prossima battaglia. Perché non ci fermiamo qui».

Il prossimo appuntamento per i giovani rossoblù è in programma sabato prossimo, ore 15, al CRAI Sport Center contro il Cesena.

