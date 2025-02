Il Cagliari Primavera si porta a casa un pareggio da cardiopalma nella gara di questo pomeriggio allo stadio Mirko Fresini di Formello contro la Lazio. Finisce 2-2 la partita dei rossoblù grazie ai gol di Bolzan e Vinciguerra.

Partono subito forte i padroni di casa che già al 7' cercano di impensierire i ragazzi di Pisacane con il tentativo di Karsenty, ma la palla termina alta. Un minuto dopo Mahamadou Baldé ci prova con una diagonale interessante, di poco fuori dalla porta di Iliev. Al 17' gli isolani cominciano ad ingranare con la doppia occasione di Bolzan: la prima conclusione viene respinta da Renzetti e il 19 cagliaritano ci riprova ancora, ma è poco preciso. Al 19' la gara si sblocca grazie alla rete di D'Agostini che, superato Soldati, non lascia scampo ad Iliev. Al 21' Sulev su punizione, Renzetti è attento e blocca. Al 28' la conclusione di Mahamadou Baldé viene murata dalla difesa ospite e sulla respinta ci si avventa D'Agostini, ma questa volta Iliev non si fa trovare impreparato. Al 38' Grandu riesce a servire bene Bolzan che, dalla sinistra, lascia partite una diagonale col mancino che si deposita in rete e il risultato torna in parità.

Nella ripresa il Cagliari si fa subito pericoloso con Bolzan, pescato da Marcolini, ma il suo tiro termina sopra la traversa. Al 63' Iliev è bravo a respingere il tentativo di Mahamadou Baldé. Al 67' punizione di Farcomeni, Bordoni di testa infila alle spalle del numero uno rossoblù e allunga nuovamente le distanze. All'84' cross di Grandu, Renzetti anticipa Achour e blocca. Quattro minuti più tardi Simonetta si incarica di una punizione, Malfitano impatta di testa ma ancora una volta Renzetti ci mette una pezza.

L'arbitro concede cinque minuti di recupero dove accade la qualunque. Al 91' tirocross di Simonetta, palla deviata in angolo. E proprio da questo angolo, battuto sempre da Simonetta, Soldati colpisce di testa, Renzetti para. Al 92' cross di Trepy, il portiere laziale esce nel tentativo di bloccare il pallone che però supera l'estremo difensore avversario e arriva dalle parti di Vinciguerra che, con una rovesciata, pareggia i conti. Allo scadere del recupero, punizione di Simonetta, Vinciguerra da distanza ravvicinata non riesce a trovare la zampata vincente per la vittoria. Gli isolani tornano dunque in patria con un solo punto in saccoccia, ma consapevoli della bella prestazione messa in campo anche quest'oggi.

