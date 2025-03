Dopo le vittorie contro Roma e Juventus, il trittico di partite difficili per il Cagliari Primavera è terminato con un pareggio esterno per 0-0 contro l'Inter. Una gara che non ha visto grosse emozioni ma che ha lasciato il tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane soddisfatto della prestazione dei suoi: «Abbiamo fatto una partita di carattere, di grande attenzione e compattezza, limitando una squadra fortissima. Sapevamo che l’Inter è una squadra di qualità e che su questo campo serviva una prestazione solida. I ragazzi nonostante avessero una partita in più nelle gambe, questa settimana, rispetto all’avversario, hanno dimostrato maturità, sacrificio e spirito di squadra».

Per quanto non siano arrivati i tre punti, il pari di oggi è sicuramente importantissimo in chiave salvezza. Complici anche le sconfitte di Monza e Lecce, Vinciguerra e soci stazionano solitari al decimo posto con 41 punti totali. Mancano otto gare per cercare di raggiungere le posizioni playoff, c'è ancora tanto da lavorare ma la strada intrapresa è quella giusta, così come ha ricordato anche l'allenatore dei cagliaritani: «È un punto importante, ma soprattutto una conferma del percorso che stiamo facendo. Dopo aver raggiunto la finale, la squadra ha dimostrato con i fatti di aver già accantonato quella gioia, concentrandosi immediatamente sulla prossima sfida: questo atteggiamento è la nostra forza e deve accompagnarci fino alla fine della stagione. Possiamo sbagliare una giocata, una scelta, ma non sbaglieremo mai l’atteggiamento, ed è questo che fa la differenza. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che sa stare in campo con personalità. Ora dobbiamo continuare su questa strada, lavorando con umiltà e mantenendo questa mentalità in ogni partita. Adesso stacchiamo la spina dato che dal 29 Gennaio la squadra ha avuto solo un giorno di riposo».

