Si accontentano di un punto a testa Inter e Cagliari Primavera che, nel corso di un match dalle poche emozioni, chiudono la trentesima giornata con uno 0-0.

Un primo tempo con ritmi un po' lenti, nel quale i nerazzurri hanno inizialmente cercato di gestire il pallone e schiacciare i ragazzi di Pisacane nella loro metà campo, senza però risultare mai veramente pericolosi. Il primo brivido dell'incontro arriva al 28' per mano rossoblù con una punizione di Sulev, Pintus impatta bene di testa ma non inquadra la porta di poco. Al 43' ghiotta occasione dei padroni di casa con Topalovic che, dentro l'area isolana, da posizione defilata, lascia partire un bel mancino, ma Ciocci sventa il pericolo con un intervento provvidenziale. Niente recupero e si va negli spogliatoi a reti inviolate.

Nella ripresa sia Pisacane che Zanchetta provano ad inserire forze fresche per dare uno scossone ad una partita non troppo entusiasmante fino a qui. Al 69' giocata di Venturini che va alla conclusione verso lo specchio, ma non è preciso. All'80' cross di Della Morra, Spinaccè intercetta di testa, mandando alto. All'88' Achour, inseritosi dentro l'area interista, calcia bene ma Marcolini involontariamente gli mura la traiettoria. La palla arriva delle parti di Bolzan, messo giù da Calligaris. Il Cagliari reclama il rigore, per l'arbitro è tutto regolare e si può proseguire. Nel recupero i rossoblù rimangono in dieci per l'espulsione di Pintus, sacrificatosi in scivolata per bloccare l'involata di Lavelli verso la porta di Ciocci. Al 92' punizione di Quieto da posizione interessante, ma l'attaccante spedisce sopra la traversa. Al 94' altra punizione sempre di Quieto, Ciocci allontana bene con i pugni.

Ora la pausa Nazionale che darà modo al Cagliari, così come alle altre squadre, di recuperare un po' di forze e prepararsi al meglio per la prossima giornata di campionato.

