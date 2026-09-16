Un'amichevole sul campo del Centro sportivo del Cagliari ad Assemini tra le rappresentative dei Centri di accoglienza straordinaria di Bonorva e Monastir.

Risultato non comunicato e comunque non importante: è stato un pomeriggio di divertimento, inclusione e incontro tra persone provenienti da esperienze e percorsi differenti. Allenatori per l'occasione Robert Acquafresca e Francesco Pisano, tecnici del vivaio del Cagliari.

L'iniziativa "Oltre i Confini" è stata promossa dalla Regione, assessorato del Lavoro, dal Comitato regionale Sardegna Lnd-Figc e dal Cagliari Calcio, con la collaborazione della Lega Serie A.

A bordo campo anche Max Canzi e Oscar Erriu, rispettivamente direttore e coordinatore tecnico del settore giovanile rossoblù. La Lega Serie A ha contribuito all'iniziativa anche mettendo a disposizione i kit gara indossati dalle due squadre.

«Il Cagliari Calcio - queste le parole di Omar Daffe, Lega Serie A – è da sempre in prima linea quando parliamo di best practice dal punto di vista dell'inclusione e delle iniziative di responsabilità sociale che vedono lo sport come veicolo di valori positivi anche fuori dal rettangolo verde. Vedere ragazzi che sul prato verde, in un contesto che ogni giorno ospita i professionisti, significa che si sta davvero lavorando per l'integrazione e la proposta di una nuova possibilità di vita tante persone che nella propria esistenza hanno già conosciuto momenti di difficoltà dai quali reagire».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata