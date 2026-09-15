«Rispetto a Palestra, Romano è un nostro calciatore e siamo molto contenti di lui». Lo spiega il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, parlando con i media a margine dell'assemblea di Lega Serie A.

«Marco ha un piccolo infortunio ma gli auguro di riprendersi presto perché è fondamentale per la Nazionale, noi siamo contenti che Romano abbia scelto l'azzurro e sono sicuro che ne sarà un protagonista da subito. Mancini è un allenatore che ha sempre creduto nei giovani: noi lo sappiamo bene perché Nicola Barella ha iniziato con la nazionale italiana con questo allenatore e con la maglia del Cagliari e sono veramente felice che Romano avrà la stessa opportunità».

Giulini si definisce «soddisfatto» per l'avvio di stagione del Cagliari, capace sabato di battere a Bergamo l'Atalanta: «Abbiamo due punti in più dello scorso anno e l'obiettivo è quello di provare a salvarci un po' prima e riuscire a far meglio delle precedenti stagioni. La strada però è ancora lunghissima».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata