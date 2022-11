Per il Cagliari la vittoria resta un tabù, anche con il Pisa c’è il pareggio. Finisce 1-1. Ecco le pagelle.

Radunovic 6

La parata su Touré è una piccola opera d’arte

Di Pardo 6

Corre fin quando ne ha

(38’ st Zappa sv)

Altare 4

Una collezione di passaggi sbagliati, fino all’harakiri del gol pisano

(Dal 13’ st Obert 6

Non fa danni, è già tanto)

Capradossi 5.5

Corpo a corpo con Torregrossa, che sofferenza

Carboni 5.5

Corre e rincorre, ma davanti si vede poco

Nandez 6

Rampa di lancio continuo

Viola 6

Cerca di giocare sempre la palla

(34’ st Makoumbou 5,5

Porta palla nell’assalto finale. Male)

Deiola 6

Quanti errori, ma non molla mai e si conferma incursore

Rog 5.5

Sulla trequarti non pervenuto

(Dal 13’ st Mancosu 6

Ci mette l’anima e cerca il colpo del fine settimana)

Lapadula 6.5

Ancora una volta, gli basta una palla in area per trasformarla in gol

Pereiro 5.5

Si gioca male l’ennesima chance

(Dal 13’ st Luvumbo 6.5

Il salvatore della patria è un 2003)

Liverani 5.5

Formazione nuova, risultato vecchio

