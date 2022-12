«Dobbiamo solo vincere». Alla vigilia della sfida alla Domus col Perugia (inizio ore 12.30), Fabio Liverani non usa troppi giri di parole. «Sarà una partita difficile da affrontare con lo spirito di chi sa che non abbiamo altro risultato diverso dalla vittoria. Affrontiamo una squadra pronta alla battaglia, per questo dovremo avere la stessa rabbia e la stessa cattiveria del Perugia».

Liverani non teme di dover lottare per non retrocedere: «Ma dovremo avere la determinazione necessaria in uno scontro di bassa classifica. Per questo dovremo avere più rabbia. Ci saranno altre partite, ma intanto dobbiamo vincere questa».

Da Liverani anche una frecciata all’ex ds Capozucca, che ha declinato la responsabilità sul alcune operazioni di mercato: «Parlo per me: quando una cosa non mi trova d’accordo lo dico subito, non aspetto tanto tempo per dirlo. Se una cosa non mi va, mi alzo e me ne vado. E a differenza sua dico che tutti i giocatori sono stati condivisi nelle scelte e sono utili al Cagliari. Se lui era contrario, doveva dirlo sul momento, non adesso».

