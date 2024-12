Yerry Mina non ha preso parte all’allenamento di ripresa con cui il Cagliari ha iniziato la preparazione allo scontro diretto di domenica (ore 12.30) a Monza. Il difensore colombiano è rimasto a riposo: lamenta – di nuovo – un fastidio al polpaccio sinistro, lo stesso problema che lo aveva costretto al cambio otto giorni fa a Venezia. Anche avantieri, contro l’Inter, Mina è uscito anzitempo: stavolta all’intervallo, con Davide Nicola che aveva inizialmente parlato di un «problema al tallone» mentre invece è di nuovo lo stesso della scorsa settimana.

Come già accaduto più volte col numero 26, anche nella passata stagione, dovrà essere valutato giorno dopo giorno. Al momento la sua presenza a Monza è in dubbio, ma spesso ha abituato a recuperi lampo. Chi non ci sarà è invece Zito Luvumbo, fresco di prolungamento del contratto, che oggi ha svolto un lavoro personalizzato e punta la partita di sabato 11 contro il Milan (esordio da allenatore in Serie A per Sérgio Conceição, nuovo tecnico dei rossoneri dopo l’esonero di Paulo Fonseca).

Oggi pomeriggio, per il Cagliari, seduta di ripresa con dei lavori di attivazione, accompagnati da esercitazioni tattiche. Poi due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nell’ultima partita hanno svolto dei lavori aerobici, gli altri hanno giocato una partita su spazi ridotti. Domani ultimo allenamento del 2024, al mattino sempre al Crai Sport Center di Assemini.

© Riproduzione riservata