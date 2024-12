Rossoblù fino al 30 giugno 2028. È la nuova scadenza del contratto di Zito Luvumbo, dopo che oggi il Cagliari ha esercitato il diritto di opzione per il prolungamento, previsto nel precedente accordo che era in vigore sino al 2027. «Sono 93 sinora le presenze totali in rossoblù: il Cagliari e Zito, presente e futuro da scrivere insieme», il messaggio del club.

Un anno in più di contratto quindi per l’attaccante angolano, ingaggiato a settembre 2020 e in pianta stabile con la prima squadra dal 2022-2023, dopo sei mesi in prestito al Como nel 2021 e una parte di stagione da protagonista con la Primavera nel 2022. Il Cagliari, come già avvenuto in precedenza, ha un’ulteriore opzione a suo favore per estendere il contratto fino al 30 giugno 2029.

Luvumbo ha chiuso il suo 2024 con l’infortunio del 14 dicembre contro l’Atalanta, una distorsione alla caviglia che lo ha tenuto fuori contro la Juventus in Coppa Italia, il Venezia e l’Inter in Serie A. Dopo la partita di sabato, Davide Nicola ha affermato come non recupererà nemmeno per lo scontro salvezza col Monza che aprirà il nuovo anno, domenica 5 gennaio alle 12.30. L’obiettivo è riaverlo a disposizione l’11 gennaio al Meazza, contro il Milan.

