Per il Cagliari stasera quinta sconfitta consecutiva fra Serie A e Coppa Italia: contro l’Inter finisce 0-3. Davide Nicola valuta quanto avvenuto all’Unipol Domus: «Nel primo tempo abbiamo dato tutto quello che avevamo, con una certa organizzazione e con ordine», afferma. «Il gol preso in maniera rocambolesca non ci ha tolto le energie, sul secondo però è diventato difficile forzare per poter alzare ancor di più il baricentro e accettare l’uno contro uno. L’Inter è forte su molte situazioni, accettiamo che l’avversario sia più forte».

Molto ha pesato l’uscita di Mina a fine primo tempo. «Ogni singolo è importante, poi per convinzione e onestà non posso vedere se manca un giocatore o un altro», dichiara Nicola. «Ha chiesto il cambio credo per un problema al tallone, Mina è molto importante per la sua fisicità e il suo temperamento, ma sono due partite che non abbiamo neanche Luvumbo. In questo momento ci sono giocatori che hanno altre caratteristiche: io credo che si possa fare bene anche con loro. Ma oggi abbiamo speso e dato tutto ciò che potevamo dare, affrontando una squadra al ventottesimo clean sheet del 2024».

Nicola parla anche della contestazione a fine partita della Domus: «Ci dispiace non aver reso felice il nostro pubblico. Arriviamo da gare toste perché affrontavamo avversari importanti o scontri diretti. Obiettivamente dobbiamo cercare di creare anche dei risultati, è un campionato dove chiunque può mettere in difficoltà chiunque. Oggi fare risultato era essere praticamente perfetti, ma non siamo riusciti a essere efficaci fino alla fine: questo contro l’Inter lo accettiamo, mettiamoci sotto come sappiamo fare».

