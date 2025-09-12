C’è anche Yerry Mina nei convocati di Fabio Pisacane per Cagliari-Parma. Rientrato dal Sud America, dove ha segnato martedì notte in Venezuela-Colombia 3-6, ha potuto svolgere solo la rifinitura di stamattina coi compagni ma è arruolabile per l’anticipo della terza giornata di Serie A (domani ore 15). Come detto dal tecnico in conferenza stampa, non è però ancora sciolto il dubbio su una sua presenza da titolare. Rispetto a quanto visto negli allenamenti di questa settimana, ce la fa anche Gabriele Zappa che ha smaltito la contusione alla coscia sinistra che fino a ieri lo ha tenuto fuori dal gruppo.

Prima convocazione per Andrea Belotti, col nuovo numero 19 rossoblù pronto all’esordio dopo l'amichevole di Buddusò. C’è anche l’altro nuovo Zé Pedro, mentre non è in lista Juan Rodríguez. Rispetto a Napoli tornano i giovani Joseph Liteta e Nicola Pintus, mentre non è a disposizione Zito Luvumbo dopo l’infortunio rimediato la settimana scorsa con l’Angola.

Questi i ventisei convocati di Pisacane per Cagliari-Parma.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Vincenzo Sarno;

Difensori: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Nicola Pintus, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano, Joseph Liteta, Luca Mazzitelli, Matteo Prati, Marko Rog;

Attaccanti: Andrea Belotti, Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy.

