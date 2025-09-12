«Ci vuole coraggio, lucidità. Vincere è quello che ci poniamo come obiettivo, ma dobbiamo essere bravi a controllare la gara. Non dobbiamo andare a rincorrere l’evento».

La sosta ha restituito un Fabio Pisacane più carico che mai e ufficialmente allenatore di Serie A dopo aver ottenuto il patentino Uefa Pro a Coverciano. Morde il freno, il tecnico del Cagliari, in vista della gara di sabato pomeriggio alla Unipol Domus contro il Parma. «Affrontiamo una squadra attrezzata che sa bene quello che vuole. Una squadra con una transizione di qualità», avverte.

«Dobbiamo essere bravi pertanto a non allungarci, a restare corti. Sarà una partita difficile, come tutte in Serie A, del resto», tiene poi a precisare.

Sugli ultimi arrivati: «Sono contento, abbiamo portato dentro giocatori con energia». Su Belotti in particolare: «Andrea ci ha scelto facendo delle rinunce importanti e questo è per noi motivo d’orgoglio. Sta bene fisicamente, molto meglio di quanto pensassi. E sì, può anche giocare dal primo minuto». Recuperato Zappa («in settimana abbiamo gestito una contusione, è a disposizione a tutti gli effetti»), out invece Luvumbo («perdiamo una freccia importante nel nostro arco»).

Fabiano Gaggini

