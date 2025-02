Lo speaker ha urlato il nome di Michel Adopo, ma l’1-0 di Cagliari-Parma è da assegnare come autogol di Alessandro Vogliacco (anche per la Lega Serie A). La deviazione di testa del centrocampista è stata comunque utilissima, perché ha costretto l’avversario a infilare la propria porta. «Tre punti importanti per il futuro», afferma a fine gara. «Abbiamo lavorato tanto questa settimana, ma anche questi ultimi mesi, senza raccogliere quello che meritavamo».

E in settimana Davide Nicola ha cercato delle contromisure per interrompere subito la serie di due sconfitte consecutive, quelle contro Torino e Lazio che oggi sono dimenticate sia a livello di morale sia (soprattutto) di classifica. «Oggi abbiamo cambiato qualcosa in difesa: siamo stati più cattivi, abbiamo tenuto e ci abbiamo creduto», fa notare Adopo.

Il Cagliari è adesso con quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Questo nonostante alcuni alti e bassi, su cui Adopo vuole passare sopra: «È vero, però crediamo tanto in quello che facciamo. Abbiamo quasi sempre fatto la prestazione, serve continuità. E gol, sempre i gol: sono quelli che fanno la differenza, oggi abbiamo vinto e così dobbiamo continuare».

