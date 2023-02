L’esame del mercato chiuso una settimana fa, la situazione infortuni e, soprattutto, il ricorso del Cagliari dopo gli errori arbitrali dell’arbitro Perenzoni nella gara persa a Modena. Un ricorso che ha portato a lasciare “sub iudice” il 2-0 da parte del Giudice sportivo.

Questo il contenuto di una lunga conferenza stampa del ds rossoblù Nereo Bonato. «Ci sono stati episodi controversi già con la Spal», ha spiegato il dirigente. «A Modena episodi dubbi, partendo dall’espulsione non corretta di Rog, che porta a un doppio danno, a Modena e nella gara successiva, visto che il giocatore è stato squalificato. E poi la doppia ammonizione fantasma di Zappa, che ha giocato frenato per un primo giallo che poi è risultato non esser stato dato».

Bonato confida nel ricorso: «Vogliamo rigiocare la gara di Modena senza penalizzazioni. Ringraziamo il designatore Rocchi, che ha ammesso l’errore dell’arbitro. Aspettiamo lunedì l’esito del ricorso, ma pensiamo anche che l’espulsione di Rog possa fare scuola, per ampliare l’intervento del Var anche a episodi come questo».

Sul mercato: «Abbiamo cercato di costruire pensando al futuro, ma anche al presente. Facendo una valutazione realistica, abbiamo l’obiettivo di arrivare ai playoff per poi giocarcela al meglio per puntare alla promozione. Volevamo un esterno di gamba e una punta giovane, di proprietà e che avesse caratteristiche simili a quelle di Pavoletti, e abbiamo preso Azzi e Prelec. Cercavamo un difensore centrale d’esperienza ma, dopo aver trovato gli accordi con la società e l’agente, ci siamo scontrati con la scarsa volontà dei giocatori (Colley e Radovanovic) di scendere di categoria».

Infine, sugli infortuni: «Sono stati alcuni di natura traumatica, altri muscolari. Nandez e Deiola potrebbero tornare a marzo, in tempi brevi riavremo Di Pardo e Viola e valutiamo giorno per giorno Pavoletti. Non abbiamo mai avuto l’organico al completo, siamo certi che, quando riavremo tutti, il Cagliari potrà dire la sua».

