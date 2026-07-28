«Ho scelto Roberto Mancini come ct della nazionale, aspettiamo la firma». Lo ha annunciato Giovanni Malagò al consiglio federale in corso.

A breve è previsto che annunci anche Claudio Ranieri direttore tecnico: è lui il candidato forte per il ruolo che ha lasciato ieri Paolo Maldini, anche se il suo nome non è ancora stato fatto. Giorgio Chiellini, altro possibile dt, ha detto no: «Sono felice alla Juve».

Ranieri lo scorso anno aveva rifiutato la chiamata della Nazionale perché aveva un ruolo nella dirigenza della Roma, esperienza terminata in seguito ai contrasti con l’allenatore Gian Piero Gasperini.

(Unioneonline)

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