Ufficiale, Zinedine Zidane è il nuovo commissario tecnico della Nazionale francese. Succede a Didier Deschamps, che lascia la panchina dopo quattordici anni alla guida della Francia.

«È una gioia immensa. Sono felice di ciò che mi sta accadendo oggi. Non ho altre parole. Mantengo la calma, eppure sono pieno di emozione. Sono pronto ad affrontare la sfida. È questo che mi guida oggi», ha detto l'ex fuoriclasse dei Bleus, campione del mondo nel 1998 e protagonista di alcune delle pagine più memorabili del calcio mondiale.

Il suo nome era stato accostato più volte alla Nazionale francese, ma solo ora è arrivato il momento del passaggio di consegne. «Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo fare - ha aggiunto Zizou - in questi anni ho ricevuto altre offerte dai club, ma le ho rifiutate tutte per aspettare la nazionale».

Da calciatore Zidane ha guidato i Bleus alla conquista del Mondiale del 1998, firmando una storica doppietta nella finale contro il Brasile, e due anni dopo ha contribuito al successo nell'Europeo del 2000. Pallone d'Oro nel 1998, è considerato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio.

Alla guida del Real Madrid ha conquistato tre Champions League consecutive tra il 2016 e il 2018, impresa mai riuscita a nessun altro tecnico nell'era moderna della competizione. Nel suo palmarès figurano anche due campionati spagnoli, due Supercoppe UEFA, due Mondiali per club e numerosi altri trofei.

Ora la sfida sarà diversa. Il confronto con l'eredità lasciata da Deschamps, vincitore del Mondiale 2018 e finalista nel 2022, sarà inevitabile, ma l'ex numero 10 dei Bleus conosce bene il peso della maglia francese e le aspettative che l'accompagnano.

(Unioneonline/D)

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