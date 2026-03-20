Cagliari-Napoli è da sempre una partita sentitissima dal popolo rossoblù, ma oggi alle 18.30 ci saranno motivazioni extra anche per Sebastiano Esposito. L’attaccante ha scontato a Pisa la squalifica per l’ammonizione (contestatissima, giudicato da simulazione un netto fallo ai suoi danni di Ramón) col Como e torna a disposizione di Fabio Pisacane, che lo mette subito al centro dell’attacco. È di Castellammare di Stabia, ma non ha mai giocato coi partenopei: gli ex saranno invece Michael Folorunsho, il napoletano Gianluca Gaetano ed Elia Caprile fresco di convocazione in Nazionale, mentre andrà in panchina Leonardo Pavoletti reduce dal primo gol stagionale. Sempre in attacco, non ha recuperato Gennaro Borrelli, coi rossoblù in ritiro da mercoledì.

C’è da reinventare la fascia sinistra per Cagliari-Napoli. La stagione di Riyad Idrissi è già finita per il grave infortunio al ginocchio di due settimane fa, Adam Obert è squalificato per l’espulsione di domenica scorsa. Pisacane dovrebbe quindi dirottare Marco Palestra, appena convocato (per la prima volta) dall’Italia in vista dei playoff per i Mondiali, con Gabriele Zappa a destra. Si dovrebbe rivedere dal 1’ anche Alessandro Deiola, come anticipato in conferenza stampa, con lui l’altro interno dovrebbe essere Luca Mazzitelli (rivoluzione rispetto a Pisa). In difesa, Zé Pedro con Yerry Mina e Alberto Dossena.

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Napoli: calcio d’inizio alle ore 18.30, arbitra Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Sarà possibile seguire la partita su unionesarda.it col live e su Radiolina con la radiocronaca in diretta.

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Zappa, Mazzitelli, Gaetano, Deiola, Palestra; Folorunsho, S. Esposito. Allenatore: Pisacane.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Mathías Olivera; Politano, McTominay, Gilmour, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Højlund. Allenatore: Conte.

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