Per Cagliari-Napoli c’è Maurizio Mariani come arbitro, domani alle 18.30 per aprire la trentesima giornata di Serie A. Ha compiuto 44 anni lo scorso 25 febbraio, è alla quarta apparizione stagionale coi partenopei (due vittorie e una sconfitta) mentre è alla prima coi rossoblù. Con il fischietto della sezione di Aprilia designati anche gli assistenti Daniele Bindoni (sezione di Venezia) e Alberto Tegoni (Milano), quarto ufficiale Mario Perri (Roma 1). Al Var ci saranno Valerio Marini (Roma 1) e assistente Marco Serra (Torino).

Il Cagliari domani col Napoli ritroverà Marini dopo quasi un anno e mezzo: il 29 novembre 2024 l’ultima volta, 1-0 contro il Verona sempre alla Domus. Il bilancio però è leggermente negativo: 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Primo incrocio il 19 gennaio 2014, 1-0 in casa dell’Atalanta, tutte le partite da lui dirette coi rossoblù sono state in Serie A tranne Cagliari-Bari, andata della finale playoff di Serie B dell’8 giugno 2023 (1-1).

Queste tutte le designazioni della trentesima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per le nazionali: il cagliaritano Giuseppe Collu, sempre domani, farà Genoa-Udinese.

Cagliari-Napoli venerdì 20 marzo ore 18.30 – Maurizio Mariani

Genoa-Udinese venerdì 20 marzo ore 20.45 – Giuseppe Collu

Parma-Cremonese sabato 21 marzo ore 15 – Michael Fabbri

Milan-Torino sabato 21 marzo ore 18 – Francesco Fourneau

Juventus-Sassuolo sabato 21 marzo ore 20.45 – Matteo Marchetti

Como-Pisa domenica 22 marzo ore 12.30 – Luca Pairetto

Atalanta-Verona domenica 22 marzo ore 15 – Giovanni Ayroldi

Bologna-Lazio domenica 22 marzo ore 15 – Ermanno Feliciani

Roma-Lecce domenica 22 marzo ore 18 – Juan Luca Sacchi

Fiorentina-Inter domenica 22 marzo ore 20.45 – Andrea Colombo

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