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Finisce senza particolari occasioni il primo tempo di Bologna-Cagliari, inevitabilmente bloccato sullo 0-0. Pisacane costretto a rinunciare a Deiola, che lascia il campo per infortunio al 42’.

Cagliari col 4-3-3, con Esposito punta centrale e ai suoi lati Palestra e Folorunsho. Fischio d’inizio che segue un sentito minuto di raccoglimento in memoria di Alex Zanardi, scomparso ieri e originario proprio di Bologna. Il Cagliari farebbe gol al 3’: mischia in area, colpo di testa di Dossena e Deiola corregge in rete ma quest’ultimo è (due volte) in fuorigioco. C’è un check, piuttosto lungo, per valutare un possibile tocco di mano in area a inizio azione ma poi arriva il via libera all’arbitro. E Deiola è in offside anche al 10’, quando serve Esposito che vede il suo destro respinto da Pessina.

Sarebbe stata da valutare, per un possibile fuorigioco di Esposito, anche l’azione che avviene al 17’: Adopo pesca il numero 94 centralmente, assist al limite per Deiola che ha la porta libera ma incredibilmente manda sul fondo alla destra di Pessina. Lui era in posizione regolare, Esposito forse no ma in ogni caso azione sfumata ed errore pesante. Per attendere un vero tiro in porta bisogna attendere il 26’, quando Bernardeschi trova lo spazio per il sinistro dal limite e Caprile si oppone in tuffo.

Il cooling break al 28’, durato due minuti, dà modo alle squadre di rinfrescarsi (23° a Bologna) dopo una prima parte di gara del tutto priva di ritmo. E non è che alla ripresa del gioco la situazione cambi. Anzi, il gioco viene ulteriormente spezzettato da un problema fisico (coscia destra) per Deiola, che al 42’ lascia il posto all’ex Sulemana.

Succede – fra il pochissimo mostrato nel primo tempo – qualcosa al 44’: prima Palestra va via in fascia e crossa per Folorunsho anticipato, sul contropiede Bernardeschi da destra mette in mezzo per Sohm ed è bravissimo Mina a murarlo. Proprio al 45’ Gaetano serve Esposito a sinistra in area, mancino parato in due tempi da Pessina. Poi c’è un check per un contatto in area fra Domínguez e Mina con caduta del primo, l’arbitro lascia proseguire.

Al 49’ un destro di Sulemana finisce di poco a lato con deviazione.

Si va al riposo dopo ben cinque minuti di recupero, viste le tante interruzioni.

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