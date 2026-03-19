Sono 24 i convocati di Fabio Pisacane per Cagliari-Napoli, l’anticipo che domani alle 18.30 aprirà la trentesima giornata di Serie A. Per l’attesissima partita dell’Unipol Domus i rossoblù, alla ricerca di un successo che manca dal 31 gennaio, non ritrovano ancora Gennaro Borrelli: l’attaccante, che prosegue il suo percorso di recupero dall’infortunio, dovrà rinviare il suo rientro in campo a dopo la sosta per le nazionali.

Dalla Primavera sono aggregati in due: l’attaccante Paul Mendy, già visto in panchina nelle ultime settimane ancora senza esordire, e il difensore Nicola Grandu. Quest’ultimo, classe 2007, ha scelto il numero 36. Fra gli indisponibili, oltre ai soliti infortunati e al già citato Borrelli, c’è Adam Obert costretto a saltare Cagliari-Napoli per squalifica dopo l’espulsione per doppio giallo di domenica scorsa a Pisa.

Questi i 24 convocati di Pisacane per Cagliari-Napoli.

Portieri: 1 Elia Caprile, 12 Alen Sherri, 24 Giuseppe Ciocci;

Difensori: 2 Marco Palestra, 15 Juan Rodríguez, 18 Othniël Raterink, 22 Alberto Dossena, 26 Yerry Mina, 28 Gabriele Zappa, 32 Zé Pedro, 36 Nicola Grandu;

Centrocampisti: 4 Luca Mazzitelli, 8 Michel Adopo, 10 Gianluca Gaetano, 14 Alessandro Deiola, 25 Ibrahim Sulemana, 27 Joseph Liteta, 90 Michael Folorunsho;

Attaccanti: 9 Semih Kılıçsoy, 20 Agustín Albarracín, 30 Leonardo Pavoletti, 31 Paul Mendy, 37 Yael Trepy, 94 Sebastiano Esposito.

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