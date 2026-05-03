Per Michael Folorunsho sembrava, anche dalle parole di ieri di Fabio Pisacane, che Bologna-Cagliari dovesse vederlo in campo da centravanti, invece ha fatto l’esterno sinistro lottando contro De Silvestri. «C’è stato il massimo del fair play con lui, ci sono stati tanti scontri di gioco ma va bene così», il commento a caldo del numero 90. «Mi sento più mezzala, ma negli anni mi sono adattato a diversi ruoli per il bene della squadra».

Bologna-Cagliari non ha lasciato certo grandi spunti, ma il pari va bene alla squadra di Pisacane. «Ci abbiamo messo tutto il nostro per fare bene, non abbiamo sfruttato benissimo le occasioni ma ci portiamo a casa un punto per il nostro obiettivo», dice Folorunsho. «Rimane un po’ di amarezza, perché abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio e in queste partite devi sfruttarle. Però siamo stati bravi a soffrire insieme e portare a casa questo punto».

La stagione di Folorunsho spesso è stata contrassegnata da problemi fisici: «Venivo da un infortunio, ho fatto fatica le prime partite a ritrovare il ritmo gara», ricorda. «Adesso sto recuperando e sono contento, voglio fare un grande finale di stagione per portare a casa la salvezza». E sul suo futuro: «Mi trovo molto bene, Cagliari è una città che mi ha accolto bene dal primo momento. C’è feeling coi tifosi, con la società e con tutti, per quanto riguarda il futuro se ne parlerà nelle sedi opportune dopo la salvezza. Per adesso sono tranquillo e fiducioso».

Da parte di Folorunsho un attestato di stima su Pisacane: Sono rimasto piacevolmente colpito, perché non pensavo fosse così preparato al primo anno di Serie A. Ha trovato tantissimi infortuni e ha dovuto rimodellare spesso la squadra, ma non ci ha mai fatto sentire pesante il momento anche quando lo era. È stato bravo a tenerci uniti, a credere sempre in noi e sono veramente contento che abbiamo questo mister».

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