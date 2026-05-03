Bologna-Cagliari, le pagelle rossoblù: Mina un gigante, Caprile attentoLo 0-0, al termine di una brutta gara, avvicina la salvezza aritmetica
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Il terzo 0-0 consecutivo nella quartultima giornata di Serie A, Bologna-Cagliari, avvicina la salvezza per la squadra di Pisacane: nelle pagelle non emerge granché, ma Caprile è uno dei più positivi.
Caprile 6,5
Attento sulle (non tante) conclusioni degli avversari.
Zé Pedro 6,5
Nel finale ha la palla per vincerla ma la spreca.
Mina 7
Tante chiusure di livello.
Dossena 6,5
Torna titolare, dalle sue parti non si passa.
Obert 6,5
Tiene a bada Bernardeschi, Rowe e Orsolini.
Adopo 6
Primo ammonito, poi non rischia.
(dal 44’ st Zappa sv)
Gaetano 6
Prosegue il buon momento di forma gestendo bene i palloni.
Deiola 6
Un gol annullato, uno mancato e il cambio per infortunio.
(dal 42’ pt Sulemana 6)
Uno degli ex, ci mette sostanza nella ripresa.
Palestra 6,5
Torna titolare, si fa apprezzare sulla fascia.
Esposito 6
Fa il centravanti, ma in area tocca solo una manciata di palloni.
(dal 28’ st Mendy 6)
Folorunsho 6,5
Largo a sinistra, dà il suo contributo.
Pisacane 6,5
Prende il punto, per la salvezza aritmetica se ne riparlerà da sabato.