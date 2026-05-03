Il terzo 0-0 consecutivo nella quartultima giornata di Serie A, Bologna-Cagliari, avvicina la salvezza per la squadra di Pisacane: nelle pagelle non emerge granché, ma Caprile è uno dei più positivi.

Caprile 6,5

Attento sulle (non tante) conclusioni degli avversari.

Zé Pedro 6,5

Nel finale ha la palla per vincerla ma la spreca.

Mina 7

Tante chiusure di livello.

Dossena 6,5

Torna titolare, dalle sue parti non si passa.

Obert 6,5

Tiene a bada Bernardeschi, Rowe e Orsolini.

Adopo 6

Primo ammonito, poi non rischia.

(dal 44’ st Zappa sv)

Gaetano 6

Prosegue il buon momento di forma gestendo bene i palloni.

Deiola 6

Un gol annullato, uno mancato e il cambio per infortunio.

(dal 42’ pt Sulemana 6)

Uno degli ex, ci mette sostanza nella ripresa.

Palestra 6,5

Torna titolare, si fa apprezzare sulla fascia.

Esposito 6

Fa il centravanti, ma in area tocca solo una manciata di palloni.

(dal 28’ st Mendy 6)

Folorunsho 6,5

Largo a sinistra, dà il suo contributo.

Pisacane 6,5

Prende il punto, per la salvezza aritmetica se ne riparlerà da sabato.

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