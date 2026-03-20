Ci sono due giocatori del Cagliari, Elia Caprile e Marco Palestra, tra i 28 convocati dell’Italia per i playoff di qualificazione ai Mondiali. La coppia rossoblù, che sarà impegnata alle 18.30 di oggi col Napoli, andrà poi a Coverciano per preparare la semifinale contro l’Irlanda del Nord (giovedì prossimo alle 20.45 a Bergamo). In caso di qualificazione, gli Azzurri giocherebbero martedì 31 alla stessa ora in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia.

Per Palestra è l’esordio con la Nazionale, ed è l’unico debuttante del gruppo dell’Italia. Caprile, invece, è alla seconda chiamata dopo quella di novembre: ha vinto il ballottaggio con Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham rimasto fuori dai convocati dopo le difficoltà col suo club (in lotta per non retrocedere in Premier League). C’è Sandro Tonali, rapidamente superato l’infortunio col Newcastle United in Champions League, torna Federico Chiesa.

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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