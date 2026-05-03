Un punto che avvicina la salvezza, che non potrà essere aritmetica domani ma da qui a una settimana sì. Lo 0-0 di Bologna-Cagliari fa sorridere Elia Caprile, che dopo aver chiuso la porta guarda a quanto i rossoblù siano vicini all’obiettivo: «Lo siamo molto, però finché non c’è l’aritmetica dobbiamo restare con la spina attaccata e fare più punti possibili. Ne mancano tre, ma sono anni che il Cagliari non fa quaranta punti e possiamo arrivarci».

Nel percorso fatto dal Cagliari sinora, Pisacane è riuscito a tenere la squadra sul pezzo anche nei momenti di difficoltà. «Il mister si è sempre fidato tanto di noi, ci ha sempre responsabilizzato dai più grandi ai più giovani. Ci siamo sentiti sempre in dovere di rendere quello che ci ha dato», l’elogio di Caprile al tecnico.

In chiusura, da Caprile arriva anche un pensiero su Yerry Mina e il suo ruolo dentro e fuori dal campo: «Si allena bene, è un esempio per noi più giovani. Gli auguro di andare ai Mondiali».

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