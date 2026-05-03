Migliore in campo di Bologna-Cagliari. Così la Lega Calcio Serie A ha definito Yerry Mina, che ha vinto il premio Player of the Match assegnato al termine di ogni partita di campionato. «Siamo forti, sono orgoglioso di essere in questa squadra. Ma adesso pensiamo alla prossima», dichiara proiettandosi già al match di sabato (ore 15) all’Unipol Domus contro l’Udinese, che potrebbe dare l’aritmetica salvezza ai rossoblù dopo lo 0-0 di oggi.

Mina è a Cagliari da febbraio 2024 e, in questi due anni e mezzo, ha sempre accresciuto la sua leadership in campo e fuori, tanto da chiudere oggi da capitano (e non è certo la prima volta) dopo l’uscita per infortunio di Alessandro Deiola. «Quando vedo in faccia questi ragazzi sono orgoglioso di essere qui». afferma. «Ci alleniamo bene e lottiamo insieme: questa è la cosa più importante. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e pensiamo di aver fatto un grande campionato».

Per Mina ancora tre giornate di Serie A, poi potrà pensare alla Colombia. «Vado ai Mondiali, ma il prossimo anno voglio vedere Caprile portiere della Nazionale perché è troppo forte», conclude.

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