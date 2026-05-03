I problemi del Cagliari in attacco per la partita di Bologna si risolvono con Michael Folorunsho falso nueve. Non certo una novità, perché Fabio Pisacane l’aveva già utilizzato più volte in questo ruolo, ma sarà il numero 90 a reggere il peso del reparto offensivo assieme a Sebastiano Esposito e Marco Palestra. Una mossa già ipotizzata ieri in conferenza stampa, viste le numerose assenze e il recupero solo in extremis di Paul Mendy, l’eroe di lunedì con l’Atalanta che andrà in panchina. In caso di vittoria al Dall’Ara, i rossoblù isolani potranno avere l’aritmetica certezza della salvezza solo domani in caso di mancato successo della Cremonese (ora a -8) contro la Lazio.

Fuori causa per Bologna-Cagliari, oltre a Mattia Felici e Riyad Idrissi, anche Gennaro Borrelli, Luca Mazzitelli, Leonardo Pavoletti, Othniël Raterink e da ultimo Joseph Liteta, fermato da un affaticamento ai flessori della coscia destra. Nel 4-3-3 di Pisacane, davanti a Elia Caprile vanno Zé Pedro (preferito a Gabriele Zappa), Yerry Mina, Alberto Dossena (preferito a Juan Rodríguez) e Adam Obert. In mezzo ancora Michel Adopo, Gianluca Gaetano e Alessandro Deiola, come contro l’Atalanta. Di nuovo in panchina Semih Kılıçsoy, nell’ultimo mese letteralmente scomparso dalle rotazioni.

Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Cagliari: l’arbitro è Valerio Crezzini della sezione di Siena, il calcio d’inizio è alle ore 12.30. Per seguire il match su unionesarda.it la diretta testuale, su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini dal Dall’Ara con pre e post partita.

Bologna (4-2-3-1): Pessina; De Silvestri, Helland, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Domínguez; Odgaard.

In panchina: Gnudi, Ravaglia, Pobega, Orsolini, Castro, Rowe, Heggem, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, Vitík.

Allenatore: Italiano.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Folorunsho, S. Esposito.

In panchina: Sherri, Ciocci, Kılıçsoy, Juan Rodríguez, Belotti, Albarracín, I. Sulemana, Zappa, Mendy, Trepy.

Allenatore: Fabio Pisacane.

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