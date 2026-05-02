C’è anche Paul Mendy nei ventuno giocatori del Cagliari in partenza per Bologna, dove domani alle 12.30 la squadra di Fabio Pisacane cercherà di blindare la salvezza (l’aritmetica potrà arrivare non prima di lunedì, con Cremonese-Lazio alle 18.30). Il giovane attaccante senegalese, reduce da una doppietta nei primi 9’ lunedì contro l’Atalanta, era uscito per un affaticamento alla coscia sinistra: l’ha smaltito, svolgendo stamattina il primo e unico allenamento della settimana in gruppo, e riesce così a entrare nell’elenco dei convocati.

Gli assenti sono invece Gennaro Borrelli, che sempre lunedì ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra, i “soliti” Mattia Felici e Riyad Idrissi, Luca Mazzitelli, Leonardo Pavoletti e il giovane Othniël Raterink. È fuori anche Joseph Liteta. Con 36 punti, in attesa della trasferta di Bologna, il Cagliari è a +8 sulla zona retrocessione sempre più occupata dalla Cremonese dell’ex Marco Giampaolo, dopo che ieri nel primo anticipo della quartultima giornata di Serie A il Lecce – ora quartultimo a -4 dai rossoblù – ha vinto 1-2 a Pisa (condannando alla retrocessione aritmetica i toscani e il Verona).

Questi i ventuno convocati di Pisacane per Bologna-Cagliari.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri;

Difensori: Alberto Dossena, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano, Ibrahim Sulemana;

Attaccanti: Agustín Albarracín, Andrea Belotti, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Paul Mendy, Yael Trepy.

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