Si sta chiudendo senza grossi spunti la stagione del Bologna, che non andrà nelle coppe e che dopo l’uscita da Coppa Uefa e Coppa Italia non ha più molto da dire. «Ma se avessimo affrontato qualche altra partita con l’atteggiamento di oggi forse avremmo più punti», segnala Vincenzo Italiano dopo lo 0-0 di Bologna-Cagliari. «I ragazzi hanno cercato di dare il massimo, c’era il primo caldo e il campo allentato: dovevamo creare qualcosina in più, non ci siamo riusciti. Volevamo vincere, abbiamo nove punti a disposizione e dobbiamo blindare l’ottavo posto. In questi venti giorni cercheremo di dare il massimo in termini di punti da aggiungere in classifica».

Il Bologna, anche col Cagliari, non ha fatto un risultato positivo al Dall’Ara. Italiano è scontento: «Per me è un’anomalia aver visto tutti questi punti persi in casa, a tratti abbiamo fatto vedere prestazioni di livello ma senza avere continuità. In questo rush finale, se avessimo fatto meglio, sarebbe stato diverso ma ormai è andata così. L’anno scorso in casa eravamo praticamente imbattibili: peccato».

Prima della partita, Italiano ha fatto i complimenti a Pisacane (suo compagno al Genoa nel 2004-2005). Ora li ribadisce: «Al primo anno fare un campionato del genere e portare in salvo la squadra non era semplice. Credo che la Serie A sia un campionato con una difficoltà enorme per vincere le partite e raggiungere gli obiettivi, per un ragazzo come lui ottenere la salvezza così al primo anno è un gran risultato. I complimenti se li merita, ha fatto vedere un grande calcio in un momento non facile».

© Riproduzione riservata