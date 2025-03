SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-MONZA

Scialbo primo tempo di Cagliari-Monza, che si chiude 0-0 senza particolari sussulti. Alla Domus 16.139 spettatori (sold out nei settori ordinari), fra cui una coppia di novelli sposi.

Alla fine è 4-2-3-1 per Davide Nicola, con Palomino terzino destro. Più alto Zortea, che al 7’ confeziona la prima grande palla gol del match: splendido cross per Viola, che solissimo al limite dell’area piccola non calibra bene il colpo di testa a lato alla sinistra della porta di Turati.

La partita è sporca, vede diverse interruzioni e un momento di nervosismo al 25’, per un contrasto a centrocampo (protagonista Mina) dove poi nasce un diverbio tra Luperto e il fischiato ex Keita. Occasioni non tante: ne ha una il Monza con D’Ambrosio, inserimento in area sulla sinistra e conclusione respinta da Caprile.

Ancora gli ospiti con un tiro da fuori di Bianco, ma la parata di Caprile è facile (36’). Cinque minuti dopo Kyriakopoulos si sposta il pallone sul sinistro, per evitare l’intervento di Zortea, ma trova solo l’esterno della rete. Un errore di Akpa Akpro al limite della propria area permette al Cagliari di rendersi pericoloso: Viola serve Piccoli che ci mette un po’ a girarsi, il rimpallo favorisce di nuovo il numero 10 il cui sinistro è deviato in corner.

Si va al riposo dopo due minuti di recupero (pochi, viste le numerose interruzioni).

