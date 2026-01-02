Il sipario sul 2026 di Serie A si alza all’Unipol Domus, dove stasera alle 20.45 è in programma Cagliari-Milan. La prima partita del nuovo anno, che apre la diciottesima giornata, vede i rossoblù a caccia di un altro risultato positivo e contro una bestia nera: appena un successo dal 2000 in poi contro i rossoneri (oggi allenati dal grande ex Massimiliano Allegri), peraltro firmato da un gol allo scadere di Fabio Pisacane (2-1 nell’ultima ufficiale al Sant’Elia, 2017).

Per provare il colpaccio, il tecnico si affida a Semih Kılıçsoy, esploso nelle ultime due partite dove si è sbloccato (col Pisa prima di Natale) e ripetuto (col Torino sabato scorso, dando la vittoria con un eurogol). L’attaccante turco guida l’attacco con Sebastiano Esposito, in quello che dovrebbe essere un 3-5-2. In difesa rientrano Yerry Mina e Juan Rodríguez, con quest’ultimo che sarà titolare assieme a Gabriele Zappa e Sebastiano Luperto.

In panchina, col colombiano, anche Joseph Liteta e Zito Luvumbo appena tornati dalla Coppa d’Africa. Alessandro Deiola a disposizione nonostante un fastidio alla coscia destra rimediato questa mattina, sarà valutato.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan: arbitra Rosario Abisso, della sezione di Palermo. Calcio d’inizio alle 20.45, su unionesarda.it il live e su Radiolina il pre e post partita con la radiocronaca di Lele Casini dall’Unipol Domus.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Juan Rodríguez, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Kılıçsoy, S. Esposito.

In panchina: Ciocci, Radunović, Idrissi, Gaetano, Deiola, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Mina, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Tomori, Bartesaghi; Saelemaekers, Rabiot, Modrić, Fofana, Estupiñán; Loftus-Cheek, Rafael Leão.

In panchina: P. Terracciano, Torriani, Ricci, Füllkrug, Pulišić, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlović, Castiello, Gabbia.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

