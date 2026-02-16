Cagliari-Lecce, le pagelle rossoblù: Caprile male sullo 0-2, Esposito sbaglia tuttoNell’emergenza, la squadra di Pisacane non riesce a incidere e perde lo scontro salvezza
Cagliari-Lecce 0-2 è un brutto colpo per le speranze dei rossoblù di chiudere con largo anticipo il discorso salvezza: nelle pagelle da segnalare un raro errore di Caprile, sul raddoppio di Ramadani.
Caprile 5
Poteva fare di più soprattutto sul raddoppio di Ramadani.
Zé Pedro 5,5
Recuperato in extremis, fa quello che può non al 100%.
Mina 5,5
Anche lui di rientro, prova a farsi sentire ma non è serata.
Obert 6
Una buona occasione di testa, non la sfrutta.
(dal 34’ st Trepy 5,5)
Ha la palla buona per dimezzare lo svantaggio, liscia il tiro.
Zappa 6
Sue le migliori occasioni del primo tempo, senza trovare la porta.
(dal 12’ st Mazzitelli 5,5)
Dentro per dare qualcosa in più, ci riesce solo in parte.
Adopo 5
Non riesce a costruire giocate.
Sulemana 5
Si fa rubare la palla da Coulibaly e da lì nasce lo 0-2.
Idrissi 5
Qualche cross sulla sinistra ma perde Gandelman sullo 0-1.
Palestra 6
Solo in avvio fa valere la sua corsa.
Pavoletti 5,5
Voleva fare gol a Di Francesco, con cui non aveva legato, ma non ha occasioni.
(dal 12’ st Kılıçsoy 5)
Debilitato da un virus gastrointestinale, non incide.
Esposito 4,5
Sbaglia la gran parte delle giocate e fa indispettire il pubblico.
Pisacane 5
Tante assenze, ma il Cagliari stasera ha steccato uno scontro salvezza.