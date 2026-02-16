Cagliari-Lecce 0-2 è un brutto colpo per le speranze dei rossoblù di chiudere con largo anticipo il discorso salvezza: nelle pagelle da segnalare un raro errore di Caprile, sul raddoppio di Ramadani.

Caprile 5

Poteva fare di più soprattutto sul raddoppio di Ramadani.

Zé Pedro 5,5

Recuperato in extremis, fa quello che può non al 100%.

Mina 5,5

Anche lui di rientro, prova a farsi sentire ma non è serata.

Obert 6

Una buona occasione di testa, non la sfrutta.

(dal 34’ st Trepy 5,5)

Ha la palla buona per dimezzare lo svantaggio, liscia il tiro.

Zappa 6

Sue le migliori occasioni del primo tempo, senza trovare la porta.

(dal 12’ st Mazzitelli 5,5)

Dentro per dare qualcosa in più, ci riesce solo in parte.

Adopo 5

Non riesce a costruire giocate.

Sulemana 5

Si fa rubare la palla da Coulibaly e da lì nasce lo 0-2.

Idrissi 5

Qualche cross sulla sinistra ma perde Gandelman sullo 0-1.

Palestra 6

Solo in avvio fa valere la sua corsa.

Pavoletti 5,5

Voleva fare gol a Di Francesco, con cui non aveva legato, ma non ha occasioni.

(dal 12’ st Kılıçsoy 5)

Debilitato da un virus gastrointestinale, non incide.

Esposito 4,5

Sbaglia la gran parte delle giocate e fa indispettire il pubblico.

Pisacane 5

Tante assenze, ma il Cagliari stasera ha steccato uno scontro salvezza.

