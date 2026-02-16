Fiori agli ultras prima di Cagliari-Lecce in memoria di Valery MelisIl militare morì a soli 27 anni per linfoma di Hogdkin: apparteneva al gruppo dei tifosi della Curva Nord
Al termine del riscaldamento della squadra, il capitano Leonardo Pavoletti e Alessandro Deiola hanno consegnato un mazzo di fiori in Curva Nord, agli Sconvolts, per ricordare Valery Melis, il tifoso scomparso il 4 febbraio 2004.
Militare, appartenente al gruppo degli ultrà del Cagliari, Melis morì a soli 27 anni, stroncato da un linfoma di Hogdkin, una malattia contratta durante il servizio in divisa.
I ragazzi della Curva del Cagliari non lo hanno mai dimenticato.
(Unioneonline)