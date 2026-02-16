Al termine del riscaldamento della squadra, il capitano Leonardo Pavoletti e Alessandro Deiola hanno consegnato  un mazzo di fiori in Curva Nord, agli Sconvolts,  per ricordare Valery Melis, il tifoso scomparso il 4 febbraio 2004.

Militare, appartenente al gruppo degli ultrà del Cagliari, Melis morì a soli 27 anni, stroncato da un linfoma di Hogdkin, una malattia contratta durante il servizio in divisa. 

I ragazzi della Curva del Cagliari non lo hanno mai dimenticato. 

(Unioneonline) 

