Cagliari in emergenza per la partita col Lecce, con Fabio Pisacane costretto a stravolgere nuovamente la formazione. Dopo aver tenuto gli stessi undici nelle tre vittorie consecutive, il tecnico è stato obbligato a cambiare lunedì scorso con la Roma e fa altrettanto per il match di stasera (ore 20.45). A cominciare dall’attacco, dove resta fuori anche Semih Kılıçsoy (va in panchina) che ha dovuto fare i conti con un virus gastrointestinale negli ultimi giorni. Chance quindi per Leonardo Pavoletti, a caccia del primo gol stagionale contro Di Francesco con cui non aveva legato nel 2020-2021: col capitano, Sebastiano Esposito più gli esterni Marco Palestra – a destra – e Riyad Idrissi a sinistra.

Problemi anche dietro, dove però alla fine Zé Pedro (reduce da un fastidio al polpaccio) sarà regolarmente il partner di Yerry Mina. In mezzo al campo prima da titolare per Ibrahim Sulemana dal suo rientro a gennaio. Quest’ultimo sostituisce Gianluca Gaetano, che dovrebbe stare fuori per tre settimane per un infortunio accusato negli scorsi giorni. Come terzini, ci saranno Gabriele Zappa e Adam Obert: modulo probabile 4-2-3-1.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Lecce: si parte alle 20.45, arbitra Ermanno Feliciani della sezione Aia di Teramo. Su unionesarda.it il live del posticipo della venticinquesima giornata di Serie A, su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini dall’Unipol Domus assieme al pre e post partita con tutti i commenti.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Mina, Obert; Adopo, I. Sulemana; Palestra, S. Esposito, Idrissi; Pavoletti.

In panchina: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Kılıçsoy, Juan Rodríguez, Raterink, Albarracín, Dossena, Liteta, Mendy, Trepy, Cogoni.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Lecce: Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, L. Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira.

In panchina: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Helgason, Jean, Marchwiński, Ngom, Kovač.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

