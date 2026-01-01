Il Cagliari si prepara alla sfida contro il Milan: i convocatiPisacane conta 26 uomini
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Cagliari si avvicina con fiducia all’anticipo della diciottesima giornata di Serie A contro il Milan, in programma domani, 2 gennaio, alle ore 20.45 all’Unipol Domus.
Mister Fabio Pisacane potrà infatti contare su una rosa ampia e competitiva: sono ventisei i calciatori convocati per una gara che si preannuncia intensa.
Buone notizie arrivano dall’infermeria e dal fronte Nazionali. Tornano a disposizione Yerry Mina e Juan Rodríguez, che rinforzano così un reparto arretrato chiamato a una prova di grande solidità contro l’attacco rossonero.
Rientrano anche Zito Luvumbo e Joseph Liteta, di nuovo alla base dopo gli impegni nella Coppa d’Africa: entrambi sono tornati oggi in campo al Crai Sport Center, mostrando segnali incoraggianti in vista del match.
Tra le note più interessanti della lista figura anche la presenza del giovane attaccante dell’Under 20 rossoblù, Yael Trepy, che vestirà la maglia numero 37.
Una scelta che testimonia l’attenzione di Pisacane verso il vivaio e la volontà di valorizzare i talenti emergenti.
Ecco l’elenco completo: Caprile, Palestra, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kilicsoy, Gaetano, Deiola, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Ciocci, Mina, Liteta, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Radinovic, Obert, Trepy, Luvumbo, S. Esposito