Nessun gol nel primo tempo di Cagliari-Lecce, che si chiude quindi 0-0. I rossoblù hanno le loro migliori occasioni a un passo dall’intervallo, due volte con Zappa e una con Sulemana.

Schierato col 3-4-3 il Cagliari: Mina centrale con Zé Pedro e Obert braccetti, Palestra ed Esposito ai lati di Pavoletti. Primo quarto d’ora senza particolari scossoni: l’unico è proprio del capitano rossoblù, al 12’, quando anticipa di testa Cheddira e manda alto su un corner da sinistra battuto a centro area.

Due contrasti, un testa contro testa fra Sottil e Sulemana al 19’ e uno con protagonista Esposito al 26’, spezzettano il gioco nella parte centrale di gara, priva di emozioni. Ne ha una – grossa – il Lecce al 28’: su errore di Esposito in uscita Ramadani recupera e da destra tocca verso Gandelman a centro area, il suo velo favorisce l’ex Sottil che controlla ma sbaglia la battuta col sinistro (alto).

Alla mezz’ora sponda a innescare Cheddira, l’ex Bari entra in area e cerca di liberarsi per il tiro: riesce a servire Gandelman, murato da Obert al momento del tiro, poi Zé Pedro si oppone sulla ribattuta di Pierotti. Dopo un lungo periodo di possesso del Lecce il Cagliari si fa rivedere al 37’, Obert crossa da sinistra per Pavoletti che controlla e calcia con Gaspar che lo mura. Un minuto dopo molto più ghiotta la chance per Zappa: si trova un pallone vagante a centro area su cross di Palestra respinto da Veiga, il suo destro al volo è alto. Era una buona opportunità.

Ancora Zappa al 40’: controlla sempre nella zona del dischetto, su un cross per Pavoletti anticipato, salta Tiago Gabriel e il suo tiro viene sporcato in corner. Sempre Zappa, due minuti più tardi, stavolta crossa da destra e trova la testa di Sulemana che manda fuori di poco. Si va al riposo dopo un minuto di recupero.

