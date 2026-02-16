L’ex Eusebio Di Francesco stavolta si è preso la rivincita sul suo passato. Lo 0-2 di Cagliari-Lecce è un colpaccio per i salentini, che ottengono così la seconda vittoria consecutiva dopo quella di otto giorni fa con l’Udinese e tengono il passo della Fiorentina. «Sicuramente abbiamo fatto un’ottima gara», esordisce il tecnico, in Sardegna nel 2020-2021. «Sappiamo che, quando riusciamo a recuperare palla alti, siamo pericolosi. Non siamo bravi a costruire, ma cerchiamo di mettere la nostra qualità: mi è piaciuta la compattezza e l’aver concesso poche occasioni al Cagliari».

Di Francesco è molto contento dell’atteggiamento dei suoi, ma anche dell’impatto del nuovo acquisto Gandelman al secondo gol di fila. «Lui è un giocatore che ha ottimi tempi di inserimento, l’ha dimostrato sul gol. Sa muoversi fra le linee, sa dove andare e come occupare gli spazi. Era un po’ quello che ci mancava nel girone d’andata».

Per il Lecce sabato alle 18 ci sarà la partita contro l’Inter capolista. «Siamo in un buon momento. Vedremo alla prossima cosa riterrò più opportuno mettere in campo in attacco: ho delle buone soluzioni fra Cheddira e Štulić», conclude Di Francesco.

